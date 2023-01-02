Москва, 2 января, 2023, 13:51 — ИА Регнум. По итогам 2022 года экспорт Газпрома в страны дальнего зарубежья снизился почти вдвое, рассказал 2 января глава компании Алексей Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Снижение составило 45,5%, объем поставок газа в страны дальнего зарубежья — 100,9 млрд кубометров. Это самый низкий показатель с начала 1990-х годов.

Ранее Миллер также рассказал о рекордно высоких объемах поставок газа в Китай, которые должны продолжать рост и в 2023 году.

Также глава Газпрома сообщил 2 января, что объем добычи газа в 2022 году сократился на 20%, до 412,6 млрд кубометров.