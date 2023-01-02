Москва, 2 января, 2023, 13:38 — ИА Регнум. В 2022 году Газпром добыл 412,6 млрд кубометров газа. Об этом 2 января сообщил глава компании Алексей Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставки газа

«Что касается добычи газа, в 2022 году она составила 412,6 млрд куб. м», — приводятся слова Миллера в сообщении Газпрома.

Отмечается, что экспорт газа в страны дальнего зарубежья по итогам 2022 года составил 100,9 млрд кубометров.

Как следует из статистики Газпрома, объём добычи снизился на 20% по сравнению с показателями 2021 года, а экспорт сократился на 45,5%.

Также сообщается, что поставки из газотранспортной системы российским потребителям составили 243 млрд кубометров газа, а российские хранилища были заполнены до рекордного уровня — 72,662 млрд куб. м.