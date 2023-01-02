Миллер заявил о «принципиально новом» уровне поставок газа в Китай
Миллер: Газпром вышел на «принципиально новый» уровень поставок газа в Китай
Москва, 2 января, 2023, 13:35 — ИА Регнум. В 2023 году Газпром вышел на «принципиально новый» уровень поставок газа в Китай, заявил 2 января глава компании Алексей Миллер.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Алексей Миллер
При этом и в 2022 году Газпром по просьбе китайских партнеров поставил в КНР больше газа, чем было запланировано, отметил Миллер.
Также 2 января глава Газпрома рассказал о сокращении объемов добычи газа и объёмов поставок в дальнее зарубежье в 2022 году.
Во второй половине 2022 года компания несколько раз обновила суточные рекорды поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири».