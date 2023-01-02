Киев, 2 января, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Воздушная тревога звучит в центре и на юге Украины, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 15 000 сигналов воздушной тревоги прозвучало за 2022 год на территории, подконтрольной киевскому режиму.

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