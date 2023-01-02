Москва, 2 января, 2023, 13:39 — ИА Регнум. 3884 случая заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие 24 часа. Об этом 2 января сообщает пресс-служба оперативного штаба.

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По информации пресс-службы штаба, за прошедшие сутки в России выздоровели 4489 пациентов с COVID-19, доставлены в медучреждения 379 таких пациентов. Всего было выявлено 3884 случая заражения коронавирусом, что является самым низким значением с 12 июля.

Уточняется, что за минувшие 24 часа скончались 43 пациента с COVID-19.

Напомним, что согласно данным на 1 января 2023 года в России выявили 5038 пациентов, зараженных коронавирусом. При этом согласно данным на 16 декабря 2022 года в России был выявлен 8451 случай заражения этим вирусом.