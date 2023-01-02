Винница, Украина, 2 января, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на настоятеля Покровского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в Виннице. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе Винницкой епархии.

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«На клирика Винницкой епархии протоиерея Антония Ковтонюка, настоятеля Покровского храма в Виннице, совершено нападение», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале епархии.

Сообщается, что преступление произошло на территории храма. Священнослужитель получил ножевое ранение. В настоящее время он находится в медицинском учреждении. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Нападавший задержан. Причины случившегося устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре на Украине началась очередная волна гонений на православную церковь. По состоянию на конец декабря, СБУ возбудила 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.