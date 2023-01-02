Тель-Авив, Израиль, 2 января, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Дома двух палестинцев, которые в сентябре 2022 года убили израильского офицера, снесли израильские военные. Об этом 2 января сообщила пресс-служба израильской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

«Сегодня ночью силы Армии обороны Израиля и израильской пограничной полиции снесли жилища нападавших в населённом пункте Кафр-Дан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время операции произошли жёсткие столкновения — участники беспорядков вели стрельбу, жгли покрышки, бросали камни, взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью. Военные отвечали огнём на поражение в сторону вооружённых подозреваемых и применением средств для рассеивания толпы.

14 сентября 2022 года около города Дженин на Западном берегу реки Иордан два палестинца напали на израильский КПП «Гильбоа». Майор израильской армии попытался им помешать и был убит в перестрелке.