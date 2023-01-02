Гагра, Абхазия, 2 января, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В 2022 году отдохнуть в Абхазии предпочли более 1 млн туристов, сообщила ТАСС начальник отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии министерства туризма республики Инара Бения.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

По её словам, опрос и мониторинг туристических объектов и коллективных средств размещения показал, что количество посетивших Абхазию в 2022 году составило порядка 1 млн 150 тыс. человек (туристы, приезжающие на один день, экскурсанты, отдыхающие в коллективных средствах размещения и в частном секторе).

Всего в республике зарегистрировано 788 объектов размещения туристов с наличием более 39 тыс. койко-мест.

Напомним, летом 2022 года в Абхазии побывали 14% российских туристов, покидавших пределы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению доцента кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Романа Гареева, в 2023 году граждане России сохранят интерес к отдыху в Египте, Турции и Абхазии.

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