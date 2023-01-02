Москва, 2 января, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту СССР, хореографу Юрию Григоровичу. Поздравительная телеграмма опубликована 2 января на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Юрий Григорович

Путин назвал Григоровича «выдающимся хореографом современности», подчеркнув, что его многогранная творческая деятельность, личный вклад в сохранение и развитие традиций балетной школы, забота о воспитании одаренной молодёжи заслуживают самого глубокого уважения.

«Уважаемый Юрий Николаевич! От души поздравляю вас с Днём рождения. Вы посвятили свой талант, всю свою жизнь подвижническому служению искусству, снискали славу одного из выдающихся хореографов современности», — говорится в сообщении.

Юрий Григорович — один из самых выдающихся хореографов XX века — родился 2 января 1927 года. Григорович был балетмейстером Ленинградского театра оперы и балета, главным балетмейстером московского Большого театра, руководил основанной им труппой «Большой театр — студия Юрия Григоровича».

В 1973 году Григоровичу присвоено звание народного артиста СССР. Хореограф удостоен множества государственных наград, включая государственные премии СССР и РФ. Является кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного и двух орденов Ленина.