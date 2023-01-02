Вашингтон, 2 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Американская элита ставит киевский режим выше интересов своего народа, поскольку он уже давно является машиной для отмывания денег. Об этом 2 января пишет The American Thinker.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По словам обозревателя Андреа Уидбург, доказательствами этому является намерение Владимира Зеленского участвовать во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), а также его стремление сотрудничать с инвестиционной компанией BlackRock.

Отмечается, что это началось ещё тогда, когда Джо Байден был вице-президентом США, а его сын Хантер участвовал в бизнесе украинской компании Burisma. При этом Байден-старший сделал всё, чтобы прекратить расследование коррупционных связей с Burisma.

А когда начался украинский конфликт, американское правительство окунулось в него с головой, отмечает автор.

Он подчеркнул, что недавно Зеленский заявил, что готовится к участию в январском заседании ВЭФ в Давосе и ведёт переговоры с главой BlackRock Ларри Финком. По словам Зеленского, специалисты этой компании уже помогают в создании фонда по восстановлению Украины.

«Похоже, интересы нашего правительства совпадают с повесткой глобалистов, но не с интересами Америки», — пишет автор.

Он добавил, что после того, как США профинансировали конфликт, Зеленский решил отдать все барыши глобалистской компании и хочет получать руководящие указания от ВЭФ.