Вашингтон, 2 января, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Россия идёт в «тёмный лес» и может навсегда в нём остаться, считает бывший верховный главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев Джеймс Ставридис

Адмирал прокомментировал новогоднюю передачу российского телевидения, разместив в микроблоге её фрагмент. В ролике певец выступает на сцене вместе с танцорами в ярких нарядах, в зале сидят российские военнослужащие.

По мнению Ставридиса, такой праздник составляет «печальный контраст» с другими странами, например, с фейерверками в Сиднейской гавани или хрустальными шарами на Таймс-сквер. Люди там, считает он, встречают Новый год «с настоящей радостью».

«Путин продолжает вести Россию в тёмный лес, из которого она, возможно, никогда не выйдет», — написал американский адмирал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее читатели французской газеты Le Figaro возмутились позицией президента России Владимира Путина в рейтинге самых выдающихся личностей года. Путин занял третье место, на первом оказался украинский президент Владимир Зеленский.

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