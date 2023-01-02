Москва, 2 января, 2023, 13:17 — ИА Регнум. По всей России в 2023 году планируют законодательно закрепить создание федеральной государственной информационной системы «Правовая помощь». Это позволит обеспечить граждан бесплатной юридической помощью, сообщает пресс-служба Минюста России.

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В экспериментальном режиме новый портал, созданный Минюстом при участии МВД, Минцифры, а также органов исполнительной власти регионов, заработал 20 декабря 2022 года в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Кемеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях.

На портале постоянно обновляется нормативно-правовая база, предоставляются шаблоны документов, информационных статей, ответов на часто задаваемые вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство юстиции намерено проконтролировать получение мобилизованными положенных им по закону бесплатных нотариальных услуг.