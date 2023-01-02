Москва, 2 января, 2023, 13:04 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и легковой автомашины в Новой Москве получили травмы два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

26.mchs.gov.ru ДТП

По информации журналистов, в поселке Первомайское на Рабочей улице произошло столкновение двух автобусов и легковушки. Уточняется, что в результате ДТП травмы получили два человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на автотрассе в Ярославской области в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы восемь человек.