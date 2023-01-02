Мелитополь, 2 января, 2023, 12:58 — ИА Регнум. На запорожском направлении уничтожено скопление бронированной техники ВСУ, передает 2 января РИА Новости со ссылкой на сообщение собственного корреспондента с места событий.

Валерий Матыцин/ТАСС Российские военнослужащие

Поставленная задача была выполнена батареей 152-миллиметровых пушек Южного военного округа.

Информация о скоплении киевской военной техники была получена с помощью беспилотника, а данные объективного контроля подтвердили ее уничтожение.

Отмечается, что в составе наносившего удар артиллерийского расчета находились военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации.

1 января в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении в Запорожской области и Донецкой Народной Республике шести диверсионно-разведывательных групп.