Москва, 2 января, 2023, 12:57 — ИА Регнум. В стартовый день проката художественный фильм «Чебурашка» режиссёра Дмитрия Дьяченко собрал 225,1 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕВИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Цитата из х/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. Россия 2023 Чебурашка

По данным сайта ЕАИС, в день премьеры, состоявшейся 1 января, зрители купили билеты на 225 120 398 рублей. По данным портала kinobusiness.com, данная сумма — рекордная за 1 января, а также второй результат сборов за один день за всю историю отечественного кино.

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Фильм рассказывает о «вполне себе настоящем мохнатом зверьке, который живет в апельсиновой роще в далекой стране». Главные роли исполняют Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков — Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.

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