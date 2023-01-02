Милан, Италия, 2 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Семья Сильвио Берлускони намерена продать газету Il Giornale, передает Corriere della Sera 2 января.

Niccolò Caranti Берлускони

В настоящее время близкие родственники Берлускони (брат и дочь) контролируют около 90% акций издания.

По информации Corriere della Sera, новым владельцем Il Giornale станет семья Анджелуччи, владеющая холдингом Tosinvest.

Il Giornale — ведущая правая газета Италии, основанная в 1974 году в Милане.