Екатеринбург, 2 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Нетрезвый мужчина напал на бригаду врачей в Екатеринбурге и угнал автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает 2 января портал «E1.ru».

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

Медики прибыли на ночной вызов к девушке, пострадавшей от действий пьяного дебошира. Мужчина разбил ей голову. По словам очевидцев, дебошир напал на водителя скорой, вытащил его из машины и уселся за руль.

«Два квартала катал девочек с мигалками по встречке. Они уговаривали его остановиться, но он сказал, чтоб молчали, а то убьёт», — рассказал очевидец происшествия.

Из машины врачи позвонили в полицию. Дебошира задержали после того, как он бросил автомобиль у одного из домов. Против мужчины возбудили уголовное дело об угоне, он помещён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января в Саратове пьяный пациент ранил медицинского работника в машине скорой помощи.

Читайте также: Пьяный пациент напал на медбрата скорой помощи в Саратове