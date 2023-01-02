Вашингтон, 2 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. В США фиксируют рост числа случаев нападения на христианские церкви. Об этом сообщила представитель центра религиозной свободы Ариэль Дэль Турко в эфире телевизионного шоу Tucker Carlson Tonight Fox News.

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Участники программы рассказали, что в США случаи нападения на церкви остаются безнаказанными, поэтому многие граждане даже не подозревают о происходящем, так как проблема не получает достаточной огласки.

По словам Ариэль Дэль Турко, сотрудники центра зафиксировали случаи нападения на церкви в 45 штатах и в Вашингтоне и их число постоянно растёт. Так, с 2018 года количество нападений увеличилось втрое.

«Это серьёзная проблема, на которую нам всем стоит обратить внимание», — сообщила собеседница, добавив, что недопустимо, чтобы кто-то боялся прийти в церковь или молитвенный дом.

«Это было особенно очевидно прошлым летом, когда Верховный суд вынес решение по делу Доббса, которое отменило решение Роу против Уэйда», — сообщила она, напомнив, что тогда сразу было зафиксировано 57 случаев нападения на церкви.

Представитель центра религиозной свободы добавила, что тогда протестующие принесли к религиозным учреждениям гротескные изображения, а многие угрожали в открытую.

«Это варварство, такое не должно происходить в демократическом обществе. Ненормально, чтобы одна сторона злилась настолько, что шла и нападала на церкви», — сообщила она.