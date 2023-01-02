Штат Невада, США, 2 января, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Полиция штата Невада подтвердила, что американский актёр Джереми Реннер, снявшийся в фильмах о вселенной Marvel, получил травму. Об этом говорится в заявлении офиса шерифа округа Уошо.

Gage Skidmore Джереми Реннер

По данным полиции, инцидент произошёл 1 января в районе города Рино. Офис шерифа получил сообщение о том, что некто «получил травму». Прибыв на место, помощники шерифа скоординировали свои действия со спасателями и медиками. Актёр был доставлен в больницу по воздуху.

В заявлении представителей правоохранительных органов отмечается, что Реннер был единственным участником происшествия. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, американский актёр серьезно пострадал в результате аварии во время уборки снега. В настоящее время он находится в критическом, но стабильном состоянии.

Напомним, что в конце декабря снежная буря разыгралась в двенадцати штатах США. Погибло более 50 человек.

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