Симферополь, 2 января, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Во всех регионах Крыма до конца 2024 года планируют обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования, сообщил 2 января глава республики Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«По итогам 2022 года в 18 регионах Крыма уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет составил 100%», — написал он в своём телеграм-канале, добавив, что ещё в семи регионах республики показатель превысил 90%.

В 2022 году в образовательных организациях полуострова для дошкольников дополнительно создали свыше 2,4 тыс. мест. В 2023 году с вводом 46 объектов дошкольного образования появятся более 9,3 тыс. мест.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство просвещения России утвердило федеральную образовательную программу дошкольного образования.