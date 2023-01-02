Донецк, 2 января, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Почти 16 тысяч абонентов в Петровском районе Донецка остались без электричества после обстрелов ВСУ, сообщили власти Донецкой Народной Республики 2 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Была повреждена линия 110 кВ, обесточена подстанция «Трудовская» и 84 трансформаторные подстанции. Остановлены 33 котельные, обесточен Петровский водоузел.

Ранее власти республики сообщили, что за минувшие сутки (1 января) киевская армия выпустила по территории ДНР 397 единиц боеприпасов из «Градов» и ствольной артиллерии. Один мирный житель погиб, пять человек получили ранения.