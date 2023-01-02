Кемерово, 2 января, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем на территории Топкинского округа Кузбасса. Об этом 2 января сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 13:00 (09:00 мск) в районе 30-го км автодороги «Обход города Кемерово», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros, двигавшимся навстречу.

В результате ДТП пять человек погибли: водитель и четыре пассажира автомобиля Lada. Инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа районного отдела МВД проводят проверку по факту аварии.