Лондон, 2 января, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Цены на газ в Европе на торгах лондонской биржи ICE 2 января фиксируются ниже 800 долларов за одну тысячу кубометров, находясь на февральских уровнях. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Так, февральские фьючерсы по индексу TTF открыли торги около отметки 777,3 доллара за 1000 куб. метров (минус восемь процентов). Их стоимость, согласно данным на 10:03 мск, составляет 790,5 доллара (минус 6,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены 30 декабря 2022 года (предыдущего торгового дня) — 844,3 доллара за 1000 куб. метров.

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Зампредседателя правительства Российской Федерации Александр Новак считает, что из-за газового дефицита цены на газ в Европе останутся на высоком уровне и не вернутся к значениям, которые были в начале 2021 года.