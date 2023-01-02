Донецк, 2 января, 2023, 12:25 — ИА Регнум. В 2022 году в школы Донецкой Народной Республики (ДНР) поступили свыше 2,5 млн экземпляров книг и учебно-методической литературы, сообщила 2 января заместитель председателя правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Владимир Гердо/ТАСС ДНР, Волноваха

Также в образовательные учреждения ДНР за год Минтранспорта России передано 110 школьных автобусов, ещё 25 поставили из регионов, таже было получено большое количество учебного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, российских преподавателей и учителей планируется направить в школы и вузы новых регионов страны.

Минобрнауки намерено провести аудит всех образовательных и научных организаций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, в том числе диссертационных советов.