Сеул, 2 января, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын с дочерью осмотрел склад с ракетами, которые могут нести тактический ядерный заряд, передает 2 января южнокорейское агентство Ренхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Отмечается, что телевидение КНДР показало фотографии, на которых Ким Чен Ын вместе с дочерью осматривает склад с ракетами.

На одной из фотографий северокорейский лидер осматривает около 10 ракет «Хвасон-12», а на другой — порядка 10 мобильных пусковых установок для ракет KN-23, которые называют аналогом российских ракет «Искандер».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря и 1 января КНДР запустила четыре баллистические ракеты и испытала новейшие системы реактивного залпового огня.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приказал военному командованию в обязательном порядке наказывать КНДР за проводимые Пхеньяном провокации.

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