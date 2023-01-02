Ярославль, 2 января, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Восемь человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на автотрассе в Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону в своем телеграм-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зимняя дорога

По информации пресс-службы, рано утром 2 января на 128 км автотрассы «Холмогоры» около деревни Глебовское Переславского района столкнулись автомобили марки «Исузу», за рулем которого находился мужчина 1972 года рождения, и марки «Мерседес», которым управлял мужчина 1974 года рождения.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водители автомобилей, пассажиры автомобиля «Исузу» (проживающие в Московской области) — женщина 1977 года рождения, два мальчика 2015 года рождения, пассажиры автомобиля «Мерседес» (проживающие в Костромской области) — женщина 1971 года рождения, мужчина 1971 года рождения, а также жительница Москвы 1955 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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