Николаев, Украина, 2 января, 2023, 12:00 — ИА Регнум. В Николаеве из-за проблем с энергоснабжением остановили работу всех водонасосных станций, сообщил 2 января мэр города Александр Сенкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

«Николаевводоканал» остановил работу всех насосных станций водопровода», — написал он в телеграм-канале.

Он уточнил, что причина — техническая проблема с электроснабжением на производственных подразделениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве вновь вернулись к отключениям электроэнергии после повреждения объекта энергосистемы в результате взрывов и увеличения потребления электроэнергии после праздников.