Донецк, 2 января, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Власти России и ДНР составляют перечень населённых пунктов республики, жителям которых временно не придётся платить за коммунальные услуги. Об этом глава правительства ДНР Виталий Хоценко сообщил 2 января в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коммунальные платежи

Он отметил, что жители встревожены сообщениями о повышении стоимости услуг ЖКХ с 1 января на 20%. По словам Хоценко, в настоящее время прорабатывается введение моратория на начисление и взимание платы за услуги по содержанию домов.

«Речь идет об обстреливаемых городах и районах — Горловка, Донецк, Макеевка, Ясиноватая и другие», — пояснил Хоценко.

Глава правительства заверил, что тариф на услуги ЖКХ не изменится. Перерасчёт стоимости услуг произведут с учетом 20% НДС, предусмотренного российским законодательством. При этом существующие льготы сохранятся.

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