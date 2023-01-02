Пушков назвал три места, с которых может начаться война ведущих держав мира
Пушков: война ведущих держав может начаться с Украины, Тайваня или Корейского полуострова
Москва, 2 января, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Украина, Тайвань и Корейский полуостров — три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира. Об этом 2 января заявил российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, Украина остается наиболее вероятной точкой столкновения такого типа из-за политики США и других стран НАТО. Он подчеркнул, что Сирия, которая являлась зоной повышенной угрозы конфликта между Москвой и Вашингтоном, в списке не фигурирует, поскольку «США и их союзникам пришлось отступить».
По мнению сенатора, из-за конфликта между Грецией и Турцией или Индией и Китаем «в 2023 году третья мировая война не начнется».
Ранее Пушков написал в своем телеграм-канале, что страны Запада продолжат закрывать глаза на героизацию украинского националиста Степана Бандеры, так как геополитический выбор уже сделан в пользу Украины.
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