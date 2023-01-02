Москва, 2 января, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Дальняя авиация России в 2023 году продолжит совершенствовать навыки эксплуатации автоматизированных систем управления и вооружения. Об этом 2 января сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

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Отмечается, что основными задачами для дальней авиации в 2023 году являются поддержание высокого уровня боевой подготовки, боевой готовности, а также исправности авиационного вооружения и техники, освоение модернизированной и новой боевой техники.

По информации пресс-службы, важными задачами также остаются формирование высокого уровня психологического и морально-политического состояния личного состава, качественная подготовка органов военного управления и совершенствование системы материально-технического обеспечения.

«В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланировано применение авиационных средств поражения», — приводит пресс-служба слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

По его словам, в 2023 году специалисты продолжат работу по совершенствованию практических навыков эксплуатации информационного обеспечения высокоточного оружия и автоматизированных систем управления.

Кобылаш подчеркнул, что эти задачи в 2023 году будут решаться во время участия дальней авиации в спецоперации на Украине.

По его словам, это является главной особенностью их выполнения в 2023 году.

«Все поставленные перед командованием дальней авиации задачи предполагают напряженную и кропотливую работу всего нашего большого коллектива», — заявил Кобылаш, добавив, что все цели будут достигнуты, все задачи будут выполнены с высоким качеством.