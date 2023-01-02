Москва, 2 января, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Турция, Египет и Таиланд остаются самыми популярными странами, для отдыха в которых не требуется виза. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Он напомнил, что визы не требуются для посещения Белоруссии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Сербии. Кроме того, российские туристы охотно отправляются на Мальдивы, в Индонезию, Вьетнам, на Кубу, в Доминикану и Венесуэлу.

«Россияне могут поехать отдыхать без визы в ряд стран. Самые популярные направления — Турция, Египет и Таиланд», — рассказал РИА Новости Горин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии заявили о нацеленности на российский туристический рынок в 2023 году.

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