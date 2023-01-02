Названы самые популярные у российских туристов безвизовые направления
В Российском союзе туриндустрии назвали самые популярные безвизовые направления
Москва, 2 января, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Турция, Египет и Таиланд остаются самыми популярными странами, для отдыха в которых не требуется виза. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Он напомнил, что визы не требуются для посещения Белоруссии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Сербии. Кроме того, российские туристы охотно отправляются на Мальдивы, в Индонезию, Вьетнам, на Кубу, в Доминикану и Венесуэлу.
«Россияне могут поехать отдыхать без визы в ряд стран. Самые популярные направления — Турция, Египет и Таиланд», — рассказал РИА Новости Горин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии заявили о нацеленности на российский туристический рынок в 2023 году.
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