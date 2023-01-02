Санкт-Петербург, 2 января, 2023, 11:21 — ИА Регнум. В новогоднюю ночь около 2 тыс. мигрантов из стран ближнего зарубежья были задержаны в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Валентин Егоршин/ТАСС Новогодняя ночь в Санкт-Петербурге

«В ходе обеспечения правопорядка в профилактических целях в полицию было доставлено около 2 тыс. граждан стран ближнего зарубежья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские выявили многочисленные нарушения миграционного законодательства и приняли меры административного характера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество преступлений, совершённых в России за 11 месяцев 2022 года иностранными гражданами, выросло по сравнению с 2021 годом почти на 10%.