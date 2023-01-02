Анкара, 2 января, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Греция пытается представить свои противоречия с Турцией как проблемы Анкары с НАТО, США и ЕС. Об этом, как сообщает 2 января TRT Haber, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Турция

Свое мнение по поводу планов Греции в Эгейском море ранее высказал и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он напомнил, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды, то Турция практически окажется заперта в своих территориальных водах. Поэтому Анкара не допустит такого развития событий и не позволит Греции даже на одну милю расширить свои воды в Эгейском море.

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Говоря о том, что между Анкарой и Афинами периодически проводились встречи по консультативным вопросам, мерам доверия и процедурам по НАТО, Акар сообщил, что «Греция не проводит встречи, а старается предотвратить их проведение».

«Мы ожидаем, что все будут более осторожны в этом отношении», — сказал глава военного ведомства, отмечая, что «все поняли уловки греческой стороны».

Он подчеркнул, что в настоящее время в Греции много скандалов, включая скандал с прослушкой, иммиграционный скандал, добавив о неудачах в Восточном Средиземноморье и неудачах, которые создает общественность.

«Для того, чтобы покрыть всё это, они надеются усилить напряженность в отношениях с Турцией», — отметил министр.

Комментируя заявления некоторых политиков Греции, назвавших Анкару угрозой, Акар сказал, что «Турция никому не угрожает».

Ранее турецкий министр обороны сообщил, что Греция отвечает новыми провокационными заявлениями на попытки Турции «протянуть ей руку мира».