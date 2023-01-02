Вашингтон, 2 января, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Электромагнитный удар по США является самой опасной военной угрозой для страны, написал офицер военно-воздушных сил Соединенных Штатов в отставке Кристиан Орр в статье для сайта 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

«Успешный ЭМИ-удар по США стал бы катастрофой, не поддающейся ни измерению, ни пониманию, по сути, означающей конец света», — написал он.

При этом, уточнил Орр, администрация президента США Джо Байдена ничего не предпринимает по этому поводу.

Офицер уточнил, что вызванный взрывом термоядерного оружия в атмосфере электромагнитный импульс способен уничтожить или повредить энергосистему и любые электронные устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Джордан Бойд в своей статье для Federalist заявила, что физическое и когнитивное состояние президента США Джо Байдена настолько плохое, что представляет угрозу национальной безопасности.

Бойд назвала президента США «машиной по производству ляпов» и указывает, что глава Белого дома подвергает страну риску «практически каждый раз, как открывает рот».

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