Париж, 2 января, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин занял третье место в списке самых выдающихся личностей года по результатам опроса французской газеты Le Figaro. Читатели оставили под публикацией об этом возмущённые комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Опрос проходил в преддверии Нового года. Первое место занял украинский президент Владимир Зеленский, второе — французский футболист Килиан Мбаппе.

Читатель с ником Abrimo заявил, что ему грустно «видеть Путина только на третьей позиции».

«Французы не осознали грандиозной работы этого великого гуманиста, который предпринял денацификацию Украины и не допустил, чтобы Украина попала под влияние НАТО и ЕС, этих отвратительных демократов», — подчеркнул Abrimo.

Пользователь Salluste10 отметил, что не считает Зеленского выдающейся личностью. По его словам, президент Украины скорее «коррумпированный оппортунист» и тем, кто снабжает его деньгами, хорошо бы проверить, куда они идут.

Читатель VitemadosePfizer назвал Зеленского «страдающим манией величия миллиардером», который предпочтёт переговорам с Россией гибель своего народа.

Читатель Pampelonne с иронией отметил, что вместо Зеленского на первом месте должны быть президент США Джо Байден, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, призывавшие украинского лидера отказаться от любого мирного соглашения по Донбассу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские пользователи посоветовали Зеленскому больше говорить о мире и меньше просить денег у западных стран.

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