Анкара, 2 января, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Приоритетами для Турции в 2023 году будут принятие новой конституции и вхождение страны в десятку развитых государств мира. Об этом 2 января написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье, опубликованной в газете Yeni Şafak.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

В 2023 году Турция будет отмечать 100-летие провозглашения республики.

«Одной из первых целей программы «Век Турции» является принятие новой конституции нашей страны, которая будет полностью отражать волю народа», — написал Эрдоган.

Кроме того, он отметил, что планирует вывести страну в десятку самых развитых государств мира в политике, экономике, обороне, технологиях и дипломатии.

По его словам, Турция благодаря своей активной внешней политике стала центром по обеспечению регионального и глобального мира и стабильности.

Ранее Эрдоган назвал принятие новой конституции одной из своих первоочередных задач. Действующая конституция была одобрена в 1982 году после военного переворота 1980 года.