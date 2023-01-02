Москва, 2 января, 2023, 10:54 — ИА Регнум. В Москве был установлен новый температурный рекорд для 2 января, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Москва

По его словам, в начале минувшей ночи в российской столице наблюдались аномально высокие температуры. Так, в полночь на базовой метеостанции города ВДНХ термометры показали плюс 6,2 градуса, в час ночи — плюс 5,7, а в 2 часа — плюс 4,1.

«Все эти значения превышают суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 2 января», — написал он в телеграм-канале.

Синоптик уточнил, что предыдущий рекорд был установлен в 2007 году (плюс 3,6 градуса).

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января в столице ожидаются снегопады, местами переходящие в ледяные дожди. Дневная температура воздуха в Москве будет варьироваться от −2 до +3 градусов, а 4-го и 5 января температура начнет понижаться. Ночью 5 января ожидается от −5 до −10 градусов, днем температура воздуха будет составлять до −8 градусов.