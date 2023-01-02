Минобороны России показало кадры боевой работы сапёров в зоне СВО
Москва, 2 января, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы инженерно-саперных подразделений в зоне специальной военной операции.
Mil.ru
Российские сапёры
По данным ведомства, саперные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая наступление российских войск.
«Моя задача, чтобы люди сзади меня остались живы», — рассказал военнослужащий.
В министерстве отмечают, что вместе с кадровыми военнослужащими боевые задачи выполняют и мобилизованные.
Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 15 боевиков ВСУ.
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