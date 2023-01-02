Москва, 2 января, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы инженерно-саперных подразделений в зоне специальной военной операции.

Mil.ru Российские сапёры

По данным ведомства, саперные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая наступление российских войск.

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«Моя задача, чтобы люди сзади меня остались живы», — рассказал военнослужащий.

В министерстве отмечают, что вместе с кадровыми военнослужащими боевые задачи выполняют и мобилизованные.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 15 боевиков ВСУ.

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