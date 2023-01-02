Вашингтон, 2 января, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Запад не упускает ни одной возможности безосновательно обвинить Россию в любых бедах. Об этом 2 января пишет The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Запад против России

По словам автора статьи Тэда Снайдера, Запад обвиняет Россию во всём, даже когда есть доказательства её непричастности к инцидентам. Так было в случае с подрывом газопроводов «Северный поток» и инцидентом с попаданием ракеты на территорию Польши.

Он отметил, что в сентябре Запад обвинил Москву в подрыве газопроводов. Но недавно в Washington Post сообщили, что после нескольких месяцев расследования ничто не говорит о том, что Россия несёт ответственность за это.

«Если это не сделала Россия, то это сделал кто-то из нас. Самый тревожный вопрос 2022 года — кто взорвал трубопроводы «Северного потока»?» — задался вопросом автор статьи.

Он подчеркнул, что Россию обвинили ещё до проведения расследования, не принимая во внимание другие страны.

«Но одна из этих «других стран» отрезала Европу от газа и обвинила Россию. Самый большой незаданный вопрос, который никто не хочет задавать: какая?» — подвёл итог Снайдер.