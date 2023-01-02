Киев, 2 января, 2023, 10:47 — ИА Регнум. В Киеве вновь ввели отключения электроэнергии. Об этом 2 января сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

По информации пресс-службы, в столице Украины вновь вернулись к отключениям электроэнергии после повреждения объекта энергосистемы в результате взрывов и увеличения потребления электроэнергии после праздников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Киевской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры.

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