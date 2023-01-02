Донецк, 2 января, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 15 боевиков ВСУ, сообщили 2 января в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая народная Республика

«Потери в живой силе противника составили более 15 человек», — говорится в телеграм-канале представительства.

Также был уничтожен один танк Т-64БВ, одна самоходная гаубица 155-мм AHS Krab и пять единиц бронированной и автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ. Также было уничтожено два танка, три бронетранспортёра, одна артиллерийская установка и шесть единиц специальной автомобильной техники.