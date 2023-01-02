Москва, 2 января, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о подвиге сержанта Никиты Богатырева в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Согласно опубликованным данным, артиллерийский расчет сержанта Богатырева поддерживал огнем наступление российских Вооруженных сил. В ходе продвижения группа бойцов обнаружила отряд боевиков, готовящихся к нападению, и передала на огневую позицию координаты противника.

Никита Богатырев, приняв информацию, быстро рассчитал установки для стрельбы и уничтожил вражескую позицию.

В ведомстве отметили, что благодаря мужеству, самоотверженности, а также высокому уровню подготовки артиллеристов, ВСУ был нанесен существенный урон, что способствовало успешному развитию наступления.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ.

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