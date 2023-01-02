Москва, 2 января, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Количество преступлений, совершённых в России иностранными гражданами за 11 месяцев 2022 года, увеличилось почти на 10% по сравнению с 2021 годом. Об этом 2 января сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 37 тыс. преступлений, что на 9,8% больше, чем за январь–ноябрь 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот показатель стал наибольшим за последние пять лет.

Кроме того, уточняется, что гражданами стран СНГ совершено 30,4 тыс. преступлений, что на 15,2% больше, чем годом ранее.

В октябре глава МВД РФ Владимир Колокольцев на правительственном часе в Госдуме заявил, что в стране растёт количество криминальных проявлений среди иностранцев. Причём 80% прироста связаны со сферой незаконного оборота наркотиков.