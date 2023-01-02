Дамаск, 2 января, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Международный аэропорт Дамаска, который вышел из строя в результате израильских ракетных ударов, возобновляет свою работу. Об этом 2 января сообщает пресс-служба министерства транспорта Сирии.

Bangin Международный аэропорт Дамаска

По информации пресс-службы, аэропорт в Дамаске возобновляет свою работу 2 января в 09:00 (10:00 мск).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Сирии в результате израильской атаки погибли двое военных.

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