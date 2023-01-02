Анкара, 2 января, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Судоходство в проливе Дарданеллы возобновлено в обоих направлениях. Об этом 2 января сообщило управление контроля судоходства в проливе.

Edal Anton Lefterov Паромная переправа через Дарданеллы в Чанаккале

«Судоходство в Дарданеллах возобновлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суда, следующие в пролив, предупреждены об этом по рации.

Ранее сообщалось, что судоходство в проливе Дарданеллы приостановлено из-за сильного тумана.