В проливе Дарданеллы восстановили судоходство
В проливе Дарданеллы восстановили судоходство после тумана
Анкара, 2 января, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Судоходство в проливе Дарданеллы возобновлено в обоих направлениях. Об этом 2 января сообщило управление контроля судоходства в проливе.
Edal Anton Lefterov
Паромная переправа через Дарданеллы в Чанаккале
«Судоходство в Дарданеллах возобновлено», — говорится в сообщении.
Отмечается, что суда, следующие в пролив, предупреждены об этом по рации.
Ранее сообщалось, что судоходство в проливе Дарданеллы приостановлено из-за сильного тумана.