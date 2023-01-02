Москва, 2 января, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Около 6000 военнослужащих ракетных войск стратегического назначения (РВСН) несли дежурство на боевых постах в новогоднюю ночь. Об этом 2 января сообщили в Министерстве обороны России.

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«Стратегические ракетчики несут дежурство в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач даже в праздничные дни. В новогоднюю ночь свыше 500 расчетов РВСН находились на постах», — говорится в информации ведомства.

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По данным министерства, заступление на боевое дежурство началось с торжественного ритуала, в ходе которого был произведен развод дежурных сил с исполнением гимна РФ и последующим убытием к местам несения дежурств.

Первыми на боевое дежурство заступили ракетчики Иркутской дивизии. В министерстве также сообщили, что ежедневно в составе дежурных сил находится около шести тысяч военнослужащих. Уточняется, что такого количества дежурных достаточно для обеспечения ядерной безопасности государства без привлечения основных войск.

Как сообщало ИА REGNUM, батарея 152-мм пушек «Гиацинт-Б» 2А36 Южного военного округа Минобороны РФ уничтожила скопление бронированной техники киевского режима на запорожском направлении.

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