Лондон, 2 января, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Британское правительство выделило £50 млн на программу по созданию источников топлива для атомных электростанций, альтернативных российскому урану. Об этом 2 января сообщается на сайте британского кабмина.

Alberto Otero Garcia Добыча урана

Отмечается, что £50 млн получат победители конкурса, приём заявок на который начался 2 января. Ещё £25 млн уже распределено между компаниями по обогащению и переработке урана.

Планируется к 2050 году обеспечить рост выработки ядерной энергии до 24 ГВт.

По словам замминистра по вопросам энергетики и климата Грэма Стюарта, главной целью программы является создание альтернативных российскому урану источников топлива для АЭС. Сейчас в Британии нет производств по переработке уже отработанного ядерного топлива.

В правительстве надеются, что программа позволит Британии стать ключевым международным поставщиком ядерного топлива и услуг топливного цикла.