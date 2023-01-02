Луганск, 2 января, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ, сообщил 2 января официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава», — цитирует его телеграм-канал представительства.

Также было уничтожено два танка, три бронетранспортёра, одна артиллерийская установка и шесть единиц специальной автомобильной техники.