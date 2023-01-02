Москва, 2 января, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Политический класс США таков, что они готовы сдать не то что Украину, а целый Евросоюз, но ждать, что это произойдет автоматически, нелепо, полагает глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Council. gov.ru Сенатор Андрей Климов

«Конечно, вашингтонские пропагандисты и американские холуи на землях, что западнее РФ, ещё фантазируют о «победе над Россией на поле боя», но не они принимают ключевые решения. А те, кто принимает, уже несколько месяцев в печали», — отметил Климов в телеграм-канале.

С одной стороны, военный наскок на Россию до сих пор приносит заокеанскому ВПК миллиардные доходы и вынуждает страну тратить немалые силы и средства для защиты от натовских агрессоров и их киевских марионеток, рассуждает сенатор.

«Но с другой, в «вашингтонском обкоме» не принято держать политических романтиков, тем более самоубийц. Цинизм и эгоизм политического класса США таков, что они готовы сдать не то что Украину, а целый Евросоюз, если почуют, что их уже изрядно загнанный в начале 21-го века американский «Боливар не выдержит двоих», — констатировал парламентарий.

При этом, по его мнению, «ждать, что это произойдёт автоматически, нелепо».

«Вот почему пожелаем всем нам сил, мужества, сплочения, профессионализма, уверенности в Победе», — заключил Климов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире радиостанции BBC Radio 4 заявил, что Запад должен продолжать оказывать помощь Киеву в долгосрочной перспективе, поскольку конфликт на украинской территории затягивается.

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