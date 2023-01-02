Анкара, 2 января, 2023, 10:10 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварии с микроавтобусом на юго-востоке Турции, ещё пять получили различные травмы. Об этом 1 января сообщает телеканал TRT со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Согласно опубликованным данным, ЧП произошло в уезде Мидьят провинции Мардин. Микроавтобус, перевозивший сотрудников местных органов власти и студентов университета, перевернулся на трассе Мидьят — Омерли.

Причина ДТП выясняется. Пострадавшие доставлены в местные больницы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что микроавтобус в городе Калисе упал в русло высохшей реки.

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